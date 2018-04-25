Путин вручил медали "Герой труда"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. России предстоит многое сделать, а добиться прорыва в разных сферах можно лишь с помощью энергии и стремления людей изменить жизнь к лучшему, заявил в среду президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Герой труда".

"Дорогие друзья, коллеги, нам еще предстоит многое сделать, добиться прорыва в самых разных сферах, и решение этих задач прямо зависит от энергии людей, от их заряженности на результат, стремление изменить жизнь вокруг себя к лучшему", — сказал Путин.

Президент в среду вручил в Кремле медали "Герой труда" худруку театра "Ленком" Марку Захарову, гендиректору АО "Акционерная компания "Туламашзавод" Евгению Дронову, главному тренеру волейбольного клуба "Уралочка" Николаю Карполю, проходчику подземной шахты "Талдинская-Западная-2" Александру Куличенко, профессору РНИМУ имени Пирогова Галине Савельевой.

Путин и Марк Захаров коротко обсудили театральный мир pic.twitter.com/QYBz1JTsTF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2018 г.

"Вы открываете новые горизонты, подаете пример профессионализма, увлеченности для своих коллег, для всех тех, кто стремится внести частичку своего личного успеха в общий успех страны. У всех вас свой особый путь к профессиональным высотам, но при этом, думаю, есть нечто общее у всех. Каждый из вас знает, что действительно успешным и по большому счету и счастливым может быть только тот, что искренне любит свое дело, кто никогда не успокаивается на достигнутом, раз за разом ставит перед собой новые и еще более масштабные задачи. Я от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами, и хочу искренне поблагодарить вас за все то, что вы сделали и, безусловно, еще сделаете для страны", — отметил президент.

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