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Общество

Регионам поручили усилить контроль за лесными пожарами на праздниках

15:1225.04.2018
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкСотрудники пожарной службы во время учений по ликвидации крупного лесного пожара. Архивное фотоСотрудники пожарной службы во время учений по ликвидации крупного лесного пожара. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Властям регионов необходимо мобилизовать силы и усилить контроль за лесными пожарами на майские праздники, такое поручение главам регионов с высокой опасностью пожаров дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин в ходе совещания в ситуационном центре правительства РФ.

Сотрудники Лесной охраны. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла почти вдвое

"Руководителей регионов прошу взять под личный контроль подготовку к охране лесов от пожаров в выходные и праздничные дни, уделив особое внимание популярным у населения местам отдыха на природе, организовать разъяснительную работу с нашими гражданами. По всем прогнозам, майские праздники планируются достаточно жаркие… Праздники должны быть у людей, а у нас с вами непростая задача предотвратить возможные негативные последствия. Этот вопрос должен стоять у руководителей на постоянном контроле", — сказал Хлопонин, обращаясь к главам регионов.

Пожарная ситуация в регионах

В ходе селекторного совещания вице-премьер Хлопонин сообщил, что на данный момент на территории РФ зарегистрировано 1210 пожаров. Этот показатель приблизительно соответствует прошлогоднему, но площадь лесных пожаров в этом году увеличилась почти в 2,5 раза и составляет примерно 483 тысячи гектаров.

"Можно предположить, что мы недостаточно оперативно реагируем на ситуацию на местах. Складывается ситуация в ряде регионов, когда местные лесные службы попросту распускают эти пожары, несвоевременно ликвидируя очаги", — отметил Хлопонин.

Сотрудники МЧС во время тушения природных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим еще в шести районах

Зампред правительства подчеркнул, что наихудшая ситуация сложилась в Амурской области. В регионе третью неделю функционирует режим чрезвычайной ситуации и на него приходится 70% общей площади лесных пожаров. "С начала 2018 года, по данным субъекта, на территории сгорело 347 тысяч гектаров леса. По данным космомониторинга Рослесхоза эта информация в 2 раза выше предоставленной субъектом информации. Аналогичная ситуация с занижением в Забайкальском крае — по данным субъекта у нас 26 тысяч гектаров, по данным Рослесхоза — 63,5 тысячи гектаров. Как и в предыдущие годы есть попытки играть с цифрами. Хочу отметить, что мы не в пещерном веке живем и у нас есть современные информационные системы, способные предоставлять объективную картину", — сказал Хлопонин и отметил, что не рекомендовал бы региональным властям пользоваться сфальсифицированными показателями, потому что это может привести к обратному эффекту.

Меры борьбы со стихией

Хлопонин потребовал от властей регионов, которым выданы предписания Рослесхоза за некачественную подготовку к пожароопасному сезону, в кратчайшие сроки привести в порядок противопожарную технику, укомплектовать личный состав специальных служб и привлечь авиацию для охраны лесов.

Тушение пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Кодинске, Кежемский район Красноярского края. 23 апреля 2018
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
В Красноярском крае горит около тысячи кубометров заготовленного леса

"В этом году субвенции в регионы на борьбу со стихией были увеличены на более чем на четыре миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда рублей на авиапатрулирование, один миллиард рублей на увеличение численности лесных инспекторов", — отметил зампред правительства и добавил, что регионы получат помощь на погашение кредиторской задолженности, которая возникла в предыдущие годы из-за дополнительных контрактов на борьбу с пожарами.

Хлопонин предложил региональным руководителям организовать взаимодействие к волонтерскими организациям. "2018 год назван годом добровольца и это хороший повод для более активной работы наших лесников с волонтерскими общественными организациями. Хочу обратить особое внимание, что тушение пожаров — профессиональная работа, требующая специальной квалификации и подготовки. Поэтому добровольцев надо привлекать к профилактическим работам, и ни в коем случае не рисковать их жизнями и здоровьем", — заключил вице-премьер.

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