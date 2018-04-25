В Крыму Путина поблагодарили за финансирование ремонта дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил в среду журналистам, что крымчане ценят выделение более трех миллиардов рублей из фонда президента на дорожное строительство.

Парламент Крыма в среду внес изменения в закон о бюджете на 2018 год, где расходы на дорожное строительство в Крыму увеличены на почти 3,3 миллиарда рублей, выделенные из резервного фонда президента России.

"Там три миллиарда на дороги – представляете, какая это сумма. Некоторые регионы не имеют таких сумм за год… Это деньги из фонда президента, и своем бюджете на дороги более двух миллиардов. Думаю, крымчане оценят этот жест, это позиция президента. Это нужно уважать, ценить, президент действительно помогает республике", — сказал Константинов.

Спикер добавил, что проекты по реконструкции региональных дорог уже готовы и отметил, что за качеством реконструкции необходимо внимательно следить.

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