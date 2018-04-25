МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать лишение Марка Фейгина статуса адвоката: подобные решения принимаются не в Кремле и это не является прерогативой Кремля, отметил он.

Накануне адвокат Сталина Гуревич сообщила РИА Новости, что адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Марка Фейгина. По ее словам, ранее квалификационная коллегия Адвокатской палаты Москвы сочла неэтичным поведение Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов. Фейгин принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской летчицы Надежды Савченко и других.

"Я не могу никак это комментировать. Вы знаете, что подобные решения принимаются не в Кремле и это не является прерогативой Кремля, поэтому, соответственно, мы и не можем это никак комментировать", — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, не считает ли он лишение статуса адвоката Фейгина, который защищает, в том числе украинца Романа Сущенко, давлением на адвоката гражданина Украины.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.