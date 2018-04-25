МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать лишение Марка Фейгина статуса адвоката: подобные решения принимаются не в Кремле и это не является прерогативой Кремля, отметил он.
"Я не могу никак это комментировать. Вы знаете, что подобные решения принимаются не в Кремле и это не является прерогативой Кремля, поэтому, соответственно, мы и не можем это никак комментировать", — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, не считает ли он лишение статуса адвоката Фейгина, который защищает, в том числе украинца Романа Сущенко, давлением на адвоката гражданина Украины.
ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.
Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.