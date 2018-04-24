В приморском зоопарке самка енота родила рекордное число детенышей

Енот-полоскун Ника с новорожденным детенышем в зоопарке Чудесный в Приморском крае

Енот-полоскун Ника с новорожденным детенышем в зоопарке Чудесный в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Енот-полоскун Ника из зоопарка в Приморье родила сразу семь детенышей — рекордное количество для этого вида, сообщил РИА Новости представитель зоопарка "Чудесный".

© Фото : предоставлено зоопарком "Чудесный" Енот-полоскун Ника в зоопарке "Чудесный" в Приморском крае © Фото : предоставлено зоопарком "Чудесный" Енот-полоскун Ника в зоопарке "Чудесный" в Приморском крае

"Такое количество детенышей — очень редкое явление. Вообще енот-полоскун может выносить не больше семи малышей, и такие случаи редки. Обычно в неволе они рожают три-пять детенышей. Молодая многодетная мать Ника справилась с родами хорошо, она сразу же принялась оберегать своих малышей и кормит их сама", — сказал собеседник агентства.

По его словам, маленькие еноты ползают и уже открыли глаза. Предполагается, что через месяц они будут "носиться", и тогда для малышей нужно будет подготовить отдельный вольер.

"Родила енотиха 7 апреля — на Благовещение. В прошлом году она родила — правда, четырех детенышей — на 1 Мая. Мы тут шутим, что рожает Ника только в праздники", — добавил представитель зоопарка.

Он также рассказал, что сейчас в зоопарке настоящий бэби-бум: на прошлой неделе рысь родила трех котят, а на днях должна родить другая рысь.