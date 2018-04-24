Эксперты отметили рост объема "свободных денег" россиян

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Объем "свободных денег" россиян в марте увеличился по сравнению с февралем текущего года на 7,4% и достиг 20,2 тысячи рублей, средний объем "свободных средств" в 2018 году продолжает оставаться на рекордно высоком уровне — по итогам первого квартала он достиг 19,5 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Величина доходов определяется на основе расчетов холдинга и Росстата, затрат на товары и услуги — на основе скан-панели домохозяйств "Ромира". Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

"В марте текущего года объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг размера в 20,2 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег текущего года по-прежнему с лихвой превосходят значения аналогичных периодов предыдущих лет", — говорится в исследовании.

Для сравнения, в марте 2017 года объем "свободных денег" россиян составлял 15,5 тысячи рублей, годом ранее — 13,4 тысячи. "Среднегодовое значение индекса свободных денег с учетом данных первого квартала в текущем году составляет 19,5 тысячи рублей. И это самый высокий показатель на все годы наблюдений", — добавляет "Ромир".

Если рассматривать объем "свободных средств" в городах различных типов, то в миллионниках значение индекса в марте снизилось на 13,6% по сравнению с февралем и составило 26,6 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс "свободных денег" в марте остался на февральском уровне в 21,7 тысячи рублей. Наконец, в городах с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек индекс в марте уменьшился на 0,8% по сравнению с февралем, составив 13,2 тысячи рублей.