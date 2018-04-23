Путин подписал закон о льготах для производителей мультфильмов

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот по страховым взносам и НДС российским производителям мультфильмов, соответствующий документ опубликован на официально портале правовой информации.

Документ устанавливает на 2018-2023 годы общий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 14% (обычный взнос равен 30%) для российских организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной аудиовизуальной продукции. Аналогичный тариф сейчас установлен для российских организаций, работающих в области информационных технологий.

Таким образом, тариф взносов на обязательное пенсионное страхование для российских производителей мультфильмов составит 8% (22%), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2% (2,9%), на обязательное медицинское страхование — 4% (5,1%).

Действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной продукции, что приводит к нерентабельности производства российских мультфильмов и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли, считает правительство. При этом с учетом длительного срока производства анимационных фильмов (от двух до пяти лет) инвестиции в этот сектор практически отсутствуют.

Закон также освобождает от НДС (18%) использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности при создании кинопродукции, в том числе анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма. Данная льгота вводится в целях реализации поручения президента РФ, пояснял ранее заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Предполагается, что реализация закона позволит мультипликаторам снизить себестоимость своей продукции, а также привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в частности, из отрасли IT-технологий.