В Ростовской области начали строительство Багаевского гидроузла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр – РИА Новости. Строительство Багаевского гидроузла, который должен будет решить проблему маловодности Нижнего Дона, стартовало в Ростовской области.

Первый камень в новый объект заложили министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Реализация этого проекта позволит повысить провозную способность Волго-Донского канала, обеспечить безопасность судоходства, решить задачи гарантированного водозабора и приступить к оздоровлению Цимлянского водохранилища", — сказал Соколов.

Голубев в свою очередь добавил, что строительство гидроузла — это часть новой экономики региона, которая даст развитие транспортной системе, а также решит ряд проблем — судоходства, рыбоводства, водоснабжения. "В период реализации проекта много времени было уделено экологической составляющей… Строительство гидроузла позволит решить вопросы сохранения реки Дон", — сказал Голубев.

Он отметил, что на Багаевском гидроузле будут построены рыбоотводные каналы. "Этого нигде не было раньше на других гидроузлах в Волго-Донской системе. Такие рыбоотводные каналы беспрепятственного прохождения здесь будут созданы, что очень актуально", — сказал губернатор, добавив, что правительство намерено сопровождать этот проект.

Багаевский гидроузел призван решить проблемы маловодности Дона, сохранения навигации и повышения уровня воды на участке Дона ниже Кочетовского гидроузла в районе станицы Багаевской. Проект включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Сообщалось, что стоимость строительства составит порядка 22 миллиардов рублей, а проект будет реализован в 2018-2020 годах.

Активисты-экологи, которые выступали против проекта, указывали на то, что плотина приведет к подтоплению населенных пунктов и уничтожит ценную донскую рыбу. Однако экологическая экспертиза проекта подтвердила его безопасность – берегоукрепительные сооружения в границах строительства гидроузла не позволят произойти затоплению. Кроме того, положение гидроузла обеспечит свободный проход рыбы и позволит удачно расположить рыбопропускные сооружения.

На сегодняшний день проектные работы первого этапа выполнены полностью. В ходе прохождения госэкспертизы второго этапа были выявлены противоречия в требованиях нормативных документов, в связи с чем прохождение госэкспертизы по объекту было приостановлено. После получения необходимых сведений госэкспертиза проектной документации по объекту будет продолжена. Ориентировочный срок устранения замечаний и прохождения экспертизы, по данным властей региона, 2,5 месяца (июль 2018 года).

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