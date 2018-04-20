Гурцкая назвала идею запретить детские коляски в метро дискриминационной

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Предложение Минтранса по запрету перевозки детей в колясках в метро — дискриминационное, следует подумать о том, как облегчить передвижение с маленькими детьми в метрополитене, а не идти путем запретов, считает заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
"Есть ситуации, когда единственный способ добраться с маленьким ребенком до места назначения — это метро. А есть и особые случаи, когда ребенок может быть только в коляске. Конечно, пассажир с коляской в вагоне занимает значительно больше места, но запрет — это прямой путь к сегрегации и нарушению основных прав родителей с малышами", — заявила Гурцкая РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ после публичных обсуждений может скорректировать документ, запрещающий перевозку в метрополитене детей в колясках.