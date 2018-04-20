Спасатели планируют очистить от мусора берега 39 водоемов в Подмосковье

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 3 тысяч человек, в том числе спасатели, намерены в субботу очистить от мусора берега 39 водоемов в Подмосковье в рамках всероссийской акции "Чистый берег", сообщили РИА Новости подмосковном главке МЧС.

"Акция проводится по всему Подмосковью, планируется убрать береговую линию протяженностью 44,9 километра. Будет охвачено 39 водоемов — крупных водохранилищ, рек и озер, а также канал имени Москвы", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в акции перед началом купального сезона примут участие более 3 тысяч человек, включая 1,2 тысячи сотрудников МЧС. К ним присоединятся спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы, курсанты Академии гражданской защиты, представители Рыбохраны, студенты, волонтеры и представители общественных организаций.