Пострадавших в школе в Башкирии перевели из реанимации в общие палаты

Сотрудники СК на месте пожара в школе №1 Стерлитамака. 18 апреля 2018

Сотрудники СК на месте пожара в школе №1 Стерлитамака. 18 апреля 2018

УФА, 20 апр – РИА Новости. Пострадавшие в поножовщине в школе Башкирии учительница и трое учеников, включая зачинщика, переведены из реанимации в профильные отделения больницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Кускарбекова.

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Учительница, 29-летняя Екатерина Першина, пыталась оградить группу школьников от агрессивного ученика, который размахивал ножом, и получила ранения. Всего пострадали четверо, включая зачинщика, они находились в реанимации.

"Все пострадавшие переведены из реанимации профильные отделения больницы. Состояние учительницы и троих подростков удовлетворительное", — сказала агентству Кускарбекова.

Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.