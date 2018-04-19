Правительство одобрило проект о пересмотре постановлений суда

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона, уточняющий основания пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в части уточнения оснований пересмотра и последствий отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.

"Принятие законопроекта позволит на законодательном уровне закрепить правовое регулирование института пересмотра по новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу, с позиции принципа правовой определенности, что будет способствовать исключению его иного толкования в правоприменительной деятельности судебных органов", — поясняется в сообщении.

Законопроект рассмотрен и одобрен 9 апреля на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.