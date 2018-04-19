Кабмин одобрил законопроект о введении единых протоколов лечения

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий повышение качества организации и оказания медпомощи за счет унификации протоколов лечения, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.

Цель законопроекта — повышение качества организации и оказания медицинской помощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медицинских работников в отношении пациентов в зависимости от клинических ситуаций.

Законопроект вводит понятия "клинические рекомендации" и "протокол лечения (протокол ведения пациента)" и регулирует порядок разработки, утверждения и применения этих рекомендаций и протоколов.