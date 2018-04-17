В Госдуме ждут от правительства пакет проектов об экологической информации

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Госдуме ждут внесения пакета законопроектов от правительства РФ об экологической информации, ожидается, что изменения будут внесены не только в закон "Об охране окружающей среды", но и в КоАП, заявила вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева.
Парламентарий пояснила, что сейчас идет поиск вместе с экспертами ответов на вопросы о том, какую информацию считать экологической, в каком виде она должна доноситься до населения.
"Закон об экологической информации должен был появиться еще в прошлом году. Есть соответствующее поручение президента правительству РФ. Но законопроект застрял в чиновничьих кабинетах и до сих пор не внесен в Госдуму", — сказала она.
Тимофеева пояснила, что сейчас законопроект находится на этапе обсуждения в правительстве и в скором времени его внесение ожидают и в Госдуме.
Но по этому докладу, подчеркнула политик, россияне могут узнать, как обстояли дела в 2016 году, полтора или два года назад. Однако некоторые показатели нужно мониторить в режиме реального времени или хотя бы в ежемесячном режиме, считает вице-спикер Госдумы.
Парламентарий уверена, что в таком случае будет возможность не только информировать людей о состоянии экологии, но и усилить общественный контроль за ситуацией.
Тимофеева также сообщила агентству, что правительственный пакет законопроектов предусматривает изменения в законе "Об охране окружающей среды" и поправки в КоАП.
"Кроме того, мы готовимся к тому, что одновременно с законопроектом об экологической информации будем рассматривать отдельным законопроектом поправки в КоАП. За сокрытие или вранье должна быть ответственность", — заключила политик.