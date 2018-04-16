Москалькова выступила за всенародное обсуждение законов о правах человека

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила вернуться в России к практике всенародного обсуждения законопроектов, затрагивающих права и свободы человека.

"В целях повышения эффективности правотворческой деятельности, качества и обоснованности принимаемых законодательных инициатив уполномоченный предлагает Государственной думе рассмотреть вопрос о возвращении к практике всенародного обсуждения комплексных законопроектов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина", — говорится в докладе омбудсмена за 2017 год, опубликованном в понедельник на сайте " Российской газеты ".

Москалькова напомнила, что возможность всенародного обсуждения законопроекта, принятого нижней палатой в первом чтении, закреплена в части 6 статьи 119 регламента Госдумы. Несмотря на это, в современной России данный механизм практически не используется, а его порядок получил недостаточное правовое регулирование, уточнила она.

"Представляется целесообразным разработать целостную концепцию всенародного обсуждения законопроектов и закрепить ее в специальном законе "О нормативных правовых актах в Российской Федерации", — указано в докладе уполномоченного.