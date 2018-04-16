Наибольшее число обращений к Москальковой в прошлом году поступило из ЦФО

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Наибольшее количество обращений к уполномоченному по правам человека в РФ за 2017 год поступило от жителей Центрального федерального округа (ЦФО), сообщается в ежегодном докладе омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Наибольшее количество обращений (15 тысяч 303) зафиксировано по Центральному федеральному округу, что составляет 36,5% от общего количества. Меньше всего обращений зарегистрировано по Дальневосточному федеральному округу — 1 тысяча 173, что составляет 2,8%", — говорится в докладе.

Там также сказано, что аппарат уполномоченного отмечает общую тенденцию к увеличению количества поступающих обращений из Уральского (+11,9%), Сибирского (+7,0%) и Приволжского (+3,7%) федеральных округов по сравнению с показателями 2016 года.

"Что касается субъектов Российской Федерации, то здесь наблюдается рост числа обращений из Кемеровской (+96,6%), Оренбургской (+92,8%), Томской (+84,2%) областей, Республики Башкортостан (+31,4%), а также Челябинской (+27%) и Свердловской (+16,2%) областей", — уточняется в документе.

При этом, согласно докладу, в ряде регионов снизилась интенсивность обращений в расчете на душу населения. В их число вошли регионы Северо-Кавказского, Дальневосточного, Северо-Западного, Южного и Центрального федеральных округов, но в других округах интенсивность стала выше.

Ранее со ссылкой на доклад сообщалось, что общее количество жалоб и обращений, поступающих в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, в 2017 году выросло на 46% по сравнению с 2015 годом. Там отмечалось, что в числе прочих с 2016 года выросло число обращений по поводу прав на бесплатную медпомощь.