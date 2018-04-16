Экологическая обстановка в Москве вновь ухудшится во вторник

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Метеоусловия ночью и днем вторника в Москве будут способствовать ухудшению рассеивания выбросов в атмосфере, сообщили в пресс-службе "Мосэкомониторинга" в понедельник.

Ранее сообщалось, что в отдельных районах столицы были зафиксированы превышения порога запаха по сероводороду. Кроме того, очевидцы и корреспонденты РИА Новости сообщали, что в ряде районов Москвы вечером 15 апреля отмечались гарь и дымка. В "Мосэкомониторинге" пояснили, что некоторые станции на окраине города зафиксировали тогда кратковременное превышение норматива по содержанию в атмосферном воздухе взвешенных частиц PM10, и уточнили, что это может быть связано со случаями поджогов сухой травы на прилегающих территориях.

"В ночные и утренние часы 17 апреля ожидается кратковременное ухудшение рассеивания выбросов в атмосфере. Днем вторника метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что по состоянию на 16.00 мск понедельника максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Так, по данным "Мосэкомониторинга", близи автотрасс к этому времени максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота – 0,5 ПДКм.р., оксид азота – до 0,1 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р.

"На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – до 0,4 ПДКм.р., оксид азота – до 0,1 ПДКм.р., приземный озон – 0,9 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – 0,2 ПДКм.р", — следует из сообщения.

Уровень сероводорода также находится на безопасном уровне воздействия, рекомендованном ВОЗ, и не превышен, добавили в учреждении.