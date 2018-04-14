В Госдуму внесли закон о создании организаций спортивной подготовки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Законопроект о введении нового вида отраслевой организации – организации спортивной подготовки и ее деятельности — внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
"Законопроектом вводится новый вид отраслевой организации — организация спортивной подготовки, основной целью деятельности которой является подготовка спортсменов. Законопроектом устанавливаются права и обязанности организаций спортивной подготовки, а также вводятся обязательные требования к уставу организаций спортивной подготовки", — говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечают, что организации спортивной подготовки могут быть федеральными, региональными или муниципальными, а сам законопроект распространяется и на деятельность частных организаций спортивной подготовки.
В документе отмечается, что прохождение спортивной подготовки в организации будет осуществляться на основе договора об оказании услуг, также уточняются обязательные условия такого договора, расширяется сфера его применения.
По мнению авторов, методическую основу спортивной подготовки будут составлять программы, которые будут утверждаться каждой организацией самостоятельно в части, не противоречащей федеральным стандартам спортивной подготовки.
"Законопроектом также предусматриваются особенности правового положения тренеров и иных специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, устанавливаются соответствующие квалификационные категории. Общий порядок аттестации и присвоения квалификационных категорий тренерам и иным специалистам, осуществляющим спортивную подготовку, будет утверждаться федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта", — говорится в документе.