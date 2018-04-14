В Госдуму внесли закон о создании организаций спортивной подготовки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Законопроект о введении нового вида отраслевой организации – организации спортивной подготовки и ее деятельности — внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Проект закона о внесении изменений в ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ" и отдельные законодательные акты РФ внесен в нижнюю палату парламента депутатами от фракций "Единая Россия" Вячеславом Фетисовым, Бувайсаром Сайтиевым и ЛДПР Дмитрием Свищевым.

"Законопроектом вводится новый вид отраслевой организации — организация спортивной подготовки, основной целью деятельности которой является подготовка спортсменов. Законопроектом устанавливаются права и обязанности организаций спортивной подготовки, а также вводятся обязательные требования к уставу организаций спортивной подготовки", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что организации спортивной подготовки могут быть федеральными, региональными или муниципальными, а сам законопроект распространяется и на деятельность частных организаций спортивной подготовки.

В документе отмечается, что прохождение спортивной подготовки в организации будет осуществляться на основе договора об оказании услуг, также уточняются обязательные условия такого договора, расширяется сфера его применения.

"Действие норм законодательства, регламентирующих спортивную подготовку, предполагается распространить на иные физкультурно-спортивные организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих спортивную подготовку. Иные физкультурно-спортивные организации, в том числе образовательные организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, смогут также осуществлять спортивную подготовку наряду с иными видами деятельности после получения аккредитации на право осуществлять спортивную подготовку", — сообщается в пояснительной записке.

По мнению авторов, методическую основу спортивной подготовки будут составлять программы, которые будут утверждаться каждой организацией самостоятельно в части, не противоречащей федеральным стандартам спортивной подготовки.

"Законопроектом также предусматриваются особенности правового положения тренеров и иных специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, устанавливаются соответствующие квалификационные категории. Общий порядок аттестации и присвоения квалификационных категорий тренерам и иным специалистам, осуществляющим спортивную подготовку, будет утверждаться федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта", — говорится в документе.