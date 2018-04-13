Петиция в защиту кемеровского пожарного Генина собрала 15 тысяч подписей

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018

Командир пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатных действиях во время тушения пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, в Кемеровском областном суде. 13 апреля 2018

НОВОСИБИРСК, 13 апр — РИА Новости. Петиция в защиту начальника пожарного звена Сергея Генина, которого суд в пятницу арестовал на два месяца по обвинению в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека, за два дня собрала более 15 тысяч подписей.

В тексте петиции, размещенной на сайте change.org, отмечается, что "пожарные, которые сделали своим долгом спасение других, оказываются под следствием за действия, которые, возможно, предотвратили еще более массовую трагедию", а не те, кто "закрывал глаза на нарушения пожарной, да и наверняка всех остальных техник безопасности". Автор петиции просит найти "настоящих виновников произошедшего".

Ранее СК РФ сообщал, что задержанному начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, потеряв время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже.

По Уголовному кодексу РФ пожарному грозит до семи лет тюрьмы. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, следствию надо понять, насколько действия обвиняемого соответствовали ведомственным инструкциям — если в этом отношении проблем нет, то и оснований для преследования тоже нет. В МЧС РФ уверены, что Генин действовал строго по уставу.

В результате пожара в ТЦ 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.