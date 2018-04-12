За год более 5 тысяч врачей получили выплаты по программе "Земский доктор"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 5 тысяч врачей получили в 2017 году единовременную выплату в 1 миллион рублей по программе "Земский доктор", говорится в отчете по основным результатам работы Минздрава РФ за 2017 год, опубликованном на сайте правительства.

Федеральная программа "Земский доктор" действует с 1 января 2012 года. По программе каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село на пять лет, выделяются подъемные в размере 1 миллиона рублей.

"В целях повышения доступности медицинской помощи сельскому населению и повышения укомплектованности кадрами медицинских организаций в сельской местности продолжена реализация программы "Земский доктор", предусматривающая единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в размере 1 миллиона рублей. В 2017 году выплаты получили 5018 врачей", — говорится в документе.

Отмечается, что в 2017 году объемы подготовки кадров по основным специальностям области образования "Здравоохранение и медицинские науки" продолжили увеличиваться.

"Наращивались объемы подготовки в рамках целевого приема – в среднем до 57,7% (2016 год – 56,8%), а в отдельных случаях до 80% от всего объема приема. Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся по целевой подготовке и трудоустроившихся после обучения в медицинские и фармацевтические организации, в 2017 году составила 90,0% (2016 год – 87,7%)", — говорится в отчете.