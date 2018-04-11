Медведев рассказал о распространенности интернета в России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, IT-отрасль развивается бурными темпами, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, "интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, его охват составляет 72,5%".
Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи по уровню тарифов и десятое место по доступности услуг широкополосного доступа в интернет также по уровню тарифов, добавил Медведев.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>