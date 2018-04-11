Медведев рассказал о распространенности интернета в России

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, IT-отрасль развивается бурными темпами, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Весьма интенсивно росла IT-отрасль. За последний год объем цифровой экономики оценивается в 5% ВВП. При этом электронная торговля увеличилась на 21%. Инфраструктура цифровой экономики, включая программное обеспечение, выросла на 32%", — заявил глава российского правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, "интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, его охват составляет 72,5%".

Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи по уровню тарифов и десятое место по доступности услуг широкополосного доступа в интернет также по уровню тарифов, добавил Медведев.

Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>