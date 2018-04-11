МЧС предлагает наказывать рыбаков, выходящих на лед вопреки предупреждениям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр — РИА Новости. Сибирский региональный центр МЧС России предлагает привлекать к административной ответственности рыбаков, которые выходят на опасный весенний лед, несмотря на предупреждения спасателей, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"СРЦ МЧС обратился к губернатору Сахалинской области с просьбой закрепить нормативно-правовым актом ответственность гражданина за пребывание на опасном льду весеннего водоема", — говорится в сообщении.

Поводом для обращения послужил случай с отрывом льдины в заливе Мордвинова Охотского моря с 54 рыбаками, произошедший 9 апреля. Спасательная операция завершилась успешно, все рыбаки были доставлены на берег со льдины, которую отнесло почти на 500 метров от берега. В МЧС отмечают, что подобное происходит в одном и том же месте каждую весну на протяжении десятилетий.

"Анализ показал, что призывы к безопасности и меры убеждения на население никак не действуют. Мы сделали смс-рассылку, информируем через СМИ, вручаем памятки, выставляем дополнительные спасательные посты и знаки, запрещающие выход на лед, но люди на свой страх и риск выходят на опасные участки, туда, где рыбалка лучше", — приводит пресс-служба слова начальника регионального главка МЧС Дениса Ильинова.

Только на Дальнем Востоке в этом году зафиксировано уже пять случаев отрыва льдин с людьми.

"Мы предлагаем откорректировать региональный закон об административных правонарушениях, где бы прописывалась личная ответственность гражданина за самовольный выход в опасную зону", — цитирует пресс-служба начальника СРЦ МЧС России Сергея Диденко.

Письмо с такой же просьбой, сообщили в МЧС, направлено и в правительство Хабаровского края. В ведомстве подчеркнули, что из 27 субъектов РФ, находящихся за Уралом, только в Сахалинской области и в Хабаровском крае законодательно не установлена административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.