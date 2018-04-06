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Общество

Кемеровчанин рассказал, как ему не дали спасти дочь в "Зимней вишне"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (898)
11:2806.04.2018
(обновлено: 12:16 06.04.2018)
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© РИА Новости / СК РФПерейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фотоСотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / СК РФ
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КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Отец девушки, погибшей в "Зимней вишне", рассказал в суде, что пытался спасти дочь, но ему помешали сотрудники ТЦ.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Это конец". Почему десятки людей сгорели заживо в ТЦ в Кемерово
Как рассказал Игорь Сабадаш, дочь позвонила ему, когда начался пожар. Он срочно выехал к торговому центру. Все это время он разговаривал с девушкой по телефону.

"Я говорил, чтобы она ложилась на пол, дышала. Я прорвался на четвёртый этаж. Там стояли четыре человека. Я, конечно, их лица не запомнил… Когда я прорывался в зал, они держали меня за ноги, я хотел ползком туда пролезть, но они меня держали и говорили, что там никого нет", — рассказал мужчина.

Он предложил прорваться туда вместе, спросил, есть ли спецсредства, хотя бы фонарики, противогазы, но ничего не было.

"Они просто стояли и между собой общались", — сказал Сабадаш.

Мужчина подчеркнул, что когда он приехал, дым был ещё не такой сильный. Увидев "его эмоциональную реакцию", сотрудники ТЦ сказали, что людей выводят с заднего выхода. Мужчина побежал туда.

"Никого не было, пожарные только начали разводить свои рукава, никто ещё не тушил. Лежал мальчик, который упал с четвёртого этажа. Я посмотрел наверх, там стоял мужчина в задымлённом окне, держался за косяк и дышал воздухом", — отметил он.

Цветы в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мемориал из цветов и игрушек у ТЦ в Кемерово сложился в форме сердца
Сабадаш попытался подняться наверх, но уже стоял кордон полицейских, которые никого не пускали.

"Все, что произошло потом, все знают. Дети погибли. Мы разговаривали с дочерью минут 20, пока она была в сознании. Я ей говорил: "Держись, вас спасут", но, конечно, никто их не спас. Она мне сказала последние слова: "Я теряю сознание, папа, я тебя люблю". И после этого не брала телефон. Скорее всего, она потеряла сознание", — сказал отец погибшей.

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© Ruptly
Свечи, цветы и игрушки: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожиратели трагедий: чему еще научило Кемерово
После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.

В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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