Кемеровчанин рассказал, как ему не дали спасти дочь в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Отец девушки, погибшей в "Зимней вишне", рассказал в суде, что пытался спасти дочь, но ему помешали сотрудники ТЦ.

Как рассказал Игорь Сабадаш, дочь позвонила ему, когда начался пожар. Он срочно выехал к торговому центру. Все это время он разговаривал с девушкой по телефону.

"Я говорил, чтобы она ложилась на пол, дышала. Я прорвался на четвёртый этаж. Там стояли четыре человека. Я, конечно, их лица не запомнил… Когда я прорывался в зал, они держали меня за ноги, я хотел ползком туда пролезть, но они меня держали и говорили, что там никого нет", — рассказал мужчина.

Он предложил прорваться туда вместе, спросил, есть ли спецсредства, хотя бы фонарики, противогазы, но ничего не было.

"Они просто стояли и между собой общались", — сказал Сабадаш.

Мужчина подчеркнул, что когда он приехал, дым был ещё не такой сильный. Увидев "его эмоциональную реакцию", сотрудники ТЦ сказали, что людей выводят с заднего выхода. Мужчина побежал туда.

"Никого не было, пожарные только начали разводить свои рукава, никто ещё не тушил. Лежал мальчик, который упал с четвёртого этажа. Я посмотрел наверх, там стоял мужчина в задымлённом окне, держался за косяк и дышал воздухом", — отметил он.

Сабадаш попытался подняться наверх, но уже стоял кордон полицейских, которые никого не пускали.

"Все, что произошло потом, все знают. Дети погибли. Мы разговаривали с дочерью минут 20, пока она была в сознании. Я ей говорил: "Держись, вас спасут", но, конечно, никто их не спас. Она мне сказала последние слова: "Я теряю сознание, папа, я тебя люблю". И после этого не брала телефон. Скорее всего, она потеряла сознание", — сказал отец погибшей.