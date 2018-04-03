В Госдуме считают, что ЕГЭ не исключает индивидуальных способностей детей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова заявила, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не исключает индивидуальных и творческих способностей детей, он уже претерпел серьезные изменения, но вопросы по его улучшению стоит обсуждать.

Ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев сообщил РИА Новости, что на возможной ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотел бы обсудить вопрос совершенствования системы оценки знаний российских школьников таким образом, чтобы стимулировать их творческие способности и желание заниматься наукой. По его мнению, нынешняя система ЕГЭ этого не обеспечивает. В то же время Сергеев отметил, что не является сторонником немедленной отмены ЕГЭ в его нынешнем виде.

"Экзамен формирует единое образовательное пространство у нас в стране, он проходит в одни сроки, в одно время, по одним и тем же заданиям. Но ЕГЭ сейчас ни в коем случае не отменяет ни творческих, ни индивидуальных особенностей ребенка, он дает возможность создать единое образовательное пространство. Экзамен отличается от первоначального варианта, когда был только выбор ответов, не предполагающий ни своего собственного мнения, ни доказательств, ни развернутого ответа", — заявила РИА Новости Тутова.

Он заметила, что ЕГЭ предполагает написание сочинений, устные ответы, задания, которые требуют серьезных размышлений. Тутова добавила, что экзамен претерпел серьезные изменения, но вопросы по его совершенствованию стоит обсуждать.