Денис Клявер поддержал участника проекта "Ты супер!"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский певец Денис Клявер приехал поддержать шестнадцатилетнего участника четвертьфинала второго сезона проекта "Ты супер!" Петра Макаренко из Амавира.

Юноша три года назад попал в приемную семью и сразу же обрел 11 братьев и сестер. Он много занимается вокалом и мечтает стать профессиональным артистом.

В четвертьфинале Петр исполнил композицию "День рождения" из репертуара дуэта "Чай вдвоем". Появление на проекте одного из участников группы Дениса Клявера стало лучшей поддержкой для конкурсанта.

Клявер отметил, что выступать в группе гораздо легче, чем сольно, и похвалил участника за храбрость. "Петр, выйти на сцену в одиночестве — очень мужественный поступок! Ты очень искренний и настоящий исполнитель, я думаю, что творчество — это твой путь!" — сказал певец.

Посмотреть на встречу Пети Макаренко и Дениса Клявера зрители НТВ смогут 7 апреля, в субботу, в 20:00.

Международный проект "Ты супер!" помогает детям со сложной судьбой реализоваться в творчестве. Конкурс проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.