Школьники Липецка вышли на учебу после карантина по гриппу и ОРВИ

Учитель одной из школ пишет на доске информацию о карантине. Архивное фото

Учитель одной из школ пишет на доске информацию о карантине. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Ученики всех школ Липецка вернулись на занятия после карантина, объявленного в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе, сообщил РИА Новости представитель городского департамента образования.

Учебный процесс в школах Липецка был приостановлен с 23 марта из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В ряде школ карантин совпал с весенними каникулами.

"Карантин закончился. Школы возобновили учебный процесс в соответствии со своими календарными учебными графиками", — сказал собеседник агентства.

По его словам, массовые мероприятия по-прежнему отменены.

В Липецке 61 школа, в которых обучаются более 50 тысяч детей. По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Липецке за минувшую неделю был зарегистрирован 6 771 случай ОРВИ и гриппа, в том числе 129 случаев гриппа. Как отмечают санврачи, показатели заболеваемости превышали пороговые уровни и в целом по населению, и среди всех возрастных групп.