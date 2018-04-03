Школьники Липецка вышли на учебу после карантина по гриппу и ОРВИ

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Ученики всех школ Липецка вернулись на занятия после карантина, объявленного в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе, сообщил РИА Новости представитель городского департамента образования.
"Карантин закончился. Школы возобновили учебный процесс в соответствии со своими календарными учебными графиками", — сказал собеседник агентства.
По его словам, массовые мероприятия по-прежнему отменены.
В Липецке 61 школа, в которых обучаются более 50 тысяч детей. По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Липецке за минувшую неделю был зарегистрирован 6 771 случай ОРВИ и гриппа, в том числе 129 случаев гриппа. Как отмечают санврачи, показатели заболеваемости превышали пороговые уровни и в целом по населению, и среди всех возрастных групп.