Госорганы будут оплачивать вакцины для диких животных в охотничьих угодьях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) в понедельник опубликовал постановление, в котором прописал, что государство обязано приобретать препараты для вакцинации диких животных в охотничьих угодьях, находящихся в аренде частных лиц.

КС признал не соответствующей Конституции РФ часть 3 статьи 43 ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"Неопределенность ее нормативного содержания порождает возможность неоднозначного решения вопроса о субъекте, обязанном приобретать лекарственные средства ветеринарного назначения для проведения противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях, и тем самым допускает произвольное возложение данной обязанности на различных участников отношений в сфере охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов", — говорится в постановлении.

В постановлении отмечается, что в порядке организации проведения противоэпизоотических мероприятий № 43-р, утвержденном распоряжением Министерства сельского хозяйства РФ 6 июня 2013 года, говорится, что закупка и организация доставки лекарственных средств, необходимых для проведения противоэпизоотических мероприятий, осуществляется Минсельхозом России в соответствии с доведенными лимитами бюджетных ассигнований. Ответственность за приемку, хранение и надлежащее использование этих препаратов, говорится в документе, возлагается на органы исполнительной власти субъектов РФ.

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения, при проведении противоэпизоотических мероприятий в закрепленных за ними охотничьих угодьях не должны нести расходов по приобретению ветеринарных препаратов – они лишь обязаны обеспечить их своевременное применение, в том числе посредством добавления в корм диким животным", — говорится в постановлении.

С жалобой в КС обратилось некоммерческое партнерство "Спортивно-охотничий клуб "Румелко-Спортинг" из Тверской области, которое в 2014 году было оштрафовано на 700 тысяч рублей за нарушение постановления губернатора области в связи с выявлением бешенства среди диких животных о поголовной вакцинации всех восприимчивых к бешенству животных.

Впоследствии суды снизили сумму штрафа в два раза, поскольку заявитель приобрел препараты за свой счет и вакцинацию произвел. "Румелко-Спортинг" обратился в КС РФ, полагая, что оспариваемая норма безосновательно перекладывает бремя лечения зверей с государства на лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения.

КС пришел к выводу, что оспоренная норма действительно дефектна и не может считаться определенной, ясной и недвусмысленной. Это создает предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия, чем ослабляются гарантии защиты конституционных прав и свобод. Таким образом, норма не соответствует Конституции РФ.

Федеральному законодателю надлежит незамедлительно устранить выявленную неопределенность. До внесения необходимых изменений в законодательство приобретение лекарств для вакцинации в охотничьих угодьях должно осуществляться, в соответствии с законом "О ветеринарии", органами государственной власти за счет бюджетных средств. Дело заявителя подлежит пересмотру.