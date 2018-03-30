Аксенов раскритиковал заявления о нарушениях прав крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал предателями и врагами Крыма тех, кто распространяет информацию о якобы имеющих место нарушениях прав крымских татар.

"Для нас, крымчан, абсолютно очевидны ложь и лицемерие тех, кто сегодня рассказывает, в том числе с международных трибун, о якобы имеющих место нарушениях прав крымско-татарского народа. Это предатели, враги Крыма и своего народа. Они одержимы злобой и преследуют только свои корыстные цели. Уверен, они ответят за свои преступления", — сказал Аксенов в ходе отчета о результатах деятельности правительства Крыма в 2017 году.

Он напомнил, что за прошедшие десятилетия серьезных мер по поддержке вернувшихся на полуостров крымских татар не было. Так, отметил глава республики, в 2017 году в Симферополе была открыта современная школа в микрорайоне, где преимущественно проживают крымские татары, которую не могли достроить более 20 лет.

По словам Аксенова, в 2017 году в целом на программы по обустройству и развитию реабилитированных народов было направлено более 1,7 миллиарда рублей. В рамках ФЦП продолжалась реализация 36 инвестиционных проектов в местах компактного проживания реабилитированных народов: строительство жилья, детских садов, школ, сетей инфраструктуры, дорог. В 2018 году финансирование этих программ будет увеличено более чем в два раза и составит около 3,7 миллиардов рублей, отметил глава республики.

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