"Надо строить Ноев ковчег". Как Алтай борется с рекордным наводнением

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Игорь Кармазин. Алтай поплыл. Талые воды в горных районах региона подступили к населенным пунктам так стремительно, что отреагировать не успели даже самые расторопные. В Алтайском крае и Хакасии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены сотни домов и десятки населенных пунктов, два человека погибли. РИА Новости рассказывает, как ведут борьбу со стихией.

"Ночевали на пригорке"

"Беда страшная! За десять минут вода на 1,2 метра поднялась, представляете? Улицу Партизанскую у нас просто смыло, Ануйская практически вся под воду ушла. Хватали документы, деньги — и бегом. Двое суток ночевали в машинах на пригорке. Мой сосед Ренат потерял семь телят и 11 овечек. Они маленькие, перепугались в сарайке. Вода поднялась, и они захлебнулись. Успел вывести только двух коров", — житель деревни Петропавловское Алтайского края Александр Языков не сдерживает эмоций.

Жертв удалось избежать, по его словам, в том числе благодаря спасателям. "Надо отдать им должное. Молодцы вообще. Все молодые, на лодках. Вывозили не только людей, но и свиней, собак. Ничем не брезговали, ничего не боялись. В колхоз имени Ленина мы с ними поехали, там под крышу дома затопило", — рассказывает он.

Затоплены все окрестные села. "В Алексеевке людей эвакуировали. Зеленый Дол — вообще беда. Соловьиху полностью отрезало от мира, мы туда ездили на квадроцикле по полям, мужики на плоту подплыли, мы им оставили мешок муки и хлеба, чтоб хоть маленько их поддержать. Скота они тоже много потеряли", — говорит Александр.

Наводнения в регионе случаются регулярно, но такого стремительного не было давно. Ранее самым масштабным за последние десятилетия в регионе считали паводок 2014 года. Тогда пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек. Ущерб — пять миллиардов рублей. Сейчас, однако, в некоторых деревнях вода поднялась выше. Например, в селе Зеленый Дол надеялись пережить разгул стихии без эвакуации. В итоге пришлось забираться на крыши домов, спасатели поднимали людей на вертолетах.

© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю Наводнение в Алтайском крае © Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю Наводнение в Алтайском крае

Матрасы и сапоги

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего подтоплено 65 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях региона. Пострадали более четырех тысяч земельных участков и больше тысячи домов, эвакуировали около полутора тысяч человек. Людей разместили в школах, детских садах. Спать приходится на полу, на матрасах, но всех обеспечили горячим питанием.

"Стабилизировалась обстановка в Краснощековском районе, где была угроза прорыва Новошипуновской дамбы. Уровень воды там снизился метра на полтора. Эвакуированные вернулись в свои дома", — отметил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь ГУ МЧС по Алтайскому краю Олег Власов.

В селе Сростки подтоплен музей-заповедник Василия Шукшина. Вода зашла на цокольный этаж административного здания и в гараж. Для борьбы с паводком насыпали щебень, а также укрепили входные двери и усилили изоляцию дверей архива и склада. Кроме того, из помещений эвакуировали фондовые коллекции, мебель и технику. Пострадали Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова в Змеиногорске, Дом культуры в селе Красный Яр Советского района. Все оборудование поднято на безопасный уровень, началась откачка воды.

В крупных городах региона ситуация пока более спокойная. "У нас река еще не разлилась, но из-за резкого таяния снега и осадков улицы и дворы все под водой. Ливневки не работают, их нет практически нигде. Дворы затоплены, вода стекает в подвалы. Людей пока не расселяют. Шутим, что пора строить Ноев ковчег", — рассказывает жительница Бийска Кристина Стебунова. "У нас дом стоит в низине, подъезд затопило. Зайти можно только в резиновых сапогах. Страшно. Еще чуть-чуть, и вода зайдет в квартиры", — говорит Юлия Тимошенко из Белокурихи.

Взрывы рек

Прогноз погоды на ближайшее время не обнадеживает — ожидаются сильные осадки и похолодание. В последние дни месяца, 30 и 31 марта, обстановка, скорее всего, ухудшится. "Но вообще талые воды в основном сошли с предгорий, вода движется к Оби. Началось все 24 марта в южных, горных районах края. Потоки талой воды попали в еще застывшие русла рек, постепенно достигли более крупных рек. Например, лед вскрылся на Чарыше, но не везде. В районе села Белоглазово возникло нагромождение льда, подтопило сразу несколько населенных пунктов в Шипуновском районе. Произвели взрывные работы, лед сдвинулся, и вода ушла", — объясняет Олег Власов.

© Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю Наводнение в Алтайском крае © Фото : ГУ МЧС по Алтайскому краю Наводнение в Алтайском крае

В Хакасии, где также объявлен режим чрезвычайной ситуации, подтоплено 120 приусадебных участков, однако вода проникла и в крупные города. В Абакане затопило дворы, во втором по величине городе республики — Черногорске — вода подступила к домам и огородам. Жителям рекомендуют подготовиться к половодью — присмотреть поблизости от дома возвышенное место и путь к нему. Подготовить тревожный чемоданчик с документами, деньгами, сухпайком, бутылкой воды и медикаментами. По возможности рекомендуется обзавестись лодкой и привязать ее к дому цепью.

От наводнения погибли два человека. Оба из Алтайского края. Первого обнаружили 26 марта в райцентре Солонешенского района. Тело 67-летнего местного жителя находилось около дома в паводковых водах. По предварительной информации, погибший был пьян, возвращался домой и не справился с потоком воды — его вынесло течением в реку Ануй. Еще одно тело сотрудники МЧС нашли 27 марта в Петропавловском районе. Известно, что 51-летнего мужчину эвакуировали из дома, но позднее он сам вернулся туда.