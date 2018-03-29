Дагестанский парламент утвердил кандидатуру нового омбудсмена региона

МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Депутаты дагестанского парламента на сессии Народного собрания республики утвердили кандидатуру Джамала Алиева в должности нового уполномоченного по правам человека в регионе. Кандидатуру Алиева депутаты поддержали единогласно.

В своем докладе на сессии Народного собрания Алиев отметил необходимость увеличить присутствие омбудсмена в интернет-пространстве и организовывать видеоконференции, что позволит жителям всех районов республики, в том числе отдаленных, задать интересующие их вопросы и получить на них ответы.

Ранее Алиев был помощником уполномоченного по правам человека в Дагестане, занимался информационно-аналитическим обеспечением деятельности омбудсмена, организацией межрегионального и международного сотрудничества, взаимодействием со СМИ. С 2015 года работал заместителем гендиректора АО "Махачкалинский морской торговый порт". Член избирательной комиссии Дагестана с 2016 года.