Медведев: надо расширять работу по повышению квалификации допобразования

Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Доме правительства РФ. 29 марта 2018

Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в Доме правительства РФ. 29 марта 2018

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Работу над повышением квалификации системы дополнительного образования надо расширять, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы повышаем квалификацию в целом всей системы дополнительного образования. Эту работу надо расширять. В законодательство уже внесены изменения, которые позволяют за счет бюджетных средств поддерживать негосударственные организации. Помимо всего прочего, это создает здоровую конкурентную среду", — заявил Медведев на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он также отметил, что эксперты высказываются за создание пакета мер по развитию дополнительного образования в субъектах РФ и организацию конкурса региональных систем допобразования.