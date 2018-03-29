Тренировочные базы к ЧМ-2018 в Ростовской области достроят в апреле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Все тренировочные площадки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростовской области будут введены в строй в апреле текущего года, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.

К ЧМ-2018 в Ростовской области готовится шесть тренировочных полей и баз команд: стадионы "Олимп-2", "Локомотив", СКА и "Труд" в Ростове-на-Дону, "Торпедо" в Таганроге и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове.

"Срок ввода (тренировочных площадок) — апрель", — сказал Голубев, добавив, что степень их готовности на сегодняшний день он оценивает как удовлетворительную. Некоторые замечания выявились лишь на стадионе СКА, "где необходимо ускорить работы по вывозу старых трибун и мусора".

"С апреля мы вводим в отношении объектов ЧМ еженедельный мониторинг", — отметил губернатор. После ввода объектов в строй будут проводиться благоустроительные работы. Голубев добавил, что в целом на обустройство тренировочных баз и площадок к ЧМ в регионе было затрачено порядка 1,5 миллиарда рублей федеральных и региональных средств.

После проведения чемпионата стадионы станут наследием. "Каждый из этих объектов может потом стать своеобразным центром футбола, поэтому требования к качеству этих площадок должно быть высоким", — заключил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону.