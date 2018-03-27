Школьникам Камчатки расскажут об истории курильской десантной операции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мар — РИА Новости. Выездные уроки по истории курильской десантной операции августа-сентября 1945 года пройдут в городах и селах Камчатки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Законодательного собрания края.

"На протяжении многих лет Законодательное собрание Камчатского края курирует историко-географические экспедиции на Курилы, где шли бои с Японией. В этом году запланирована уже 22-я по счету экспедиция при поддержке министерства обороны и Русского географического общества", — сказал собеседник агентства.

По его словам, краеведы регулярно встречаются со школьниками Петропавловска-Камчатского и подробно рассказывают о Курильской десантной операции против японских войск во время Второй мировой войны с целью овладения Курильскими островами. Теперь такие уроки пройдут и в других населенных пунктах Камчатского края.

"Курильская десантная операция поставила окончательную победную точку во Второй мировой войне, но в большинстве учебников информация об этом занимает всего несколько абзацев. На архивах операции до сих пор стоит гриф "Совершенно секретно", — цитирует пресс-служба слова председателя Заксобрания Камчатки Валерия Раенко, по инициативе которого и будут организованы выездные уроки.

По его словам, за два десятилетия участники экспедиции обследовали Шумшу, Матуа и ряд других островов Курильской гряды на предмет поиска японских береговых оборонительных сооружений, захоронения советских и японских воинов, любых новых фактов, которые прольют свет на события тех лет.

"На основе собранных материалов уже сделана масса интересных исторических открытий. Проводятся выставки, созданы документальные фильмы о работе экспедиций. Издана книга "Дальневосточники" на основе воспоминаний Порфирия Дьякова, который командовал десантными войсками 101-й стрелковой дивизии первого Дальневосточного фронта", — цитирует пресс-служба Раенко.

Другие новости региона читайте здесь >>