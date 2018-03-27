Российские флаги приспустят в день траура в связи с трагедией в Кемерово

Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

Президента РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Государственные флаги будут приспущены на всей территории России 28 марта в день траура в связи с трагедией в Кемерово, кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, распространенном пресс-службой Кремля во вторник.

"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю … объявить 28 марта 2018 года днем траура в Российской Федерации", — говорится в указе президента.

Кроме того, в день траура на всей территории страны будут приспущены Государственные флаги. Также, согласно указу главы государства, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительство РФ и органы государственной власти субъектов РФ, согласно документу, должны принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Указ вступает в силу со дня подписания.