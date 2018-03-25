На полигоне "Ядрово" появится система очистки фильтрата

ВОЛОКОЛАМСК (Московская область), 25 мар — РИА Новости. Систему очистки фильтрата, которая будет превращать его в технологическую воду, установят на полигоне ТБО "Ядрово" в Волоколамске, сообщил спецпредставитель губернатора Подмосковья по вопросам экологии Александр Чупраков.

"Прямо на полигоне будет установлена система очистки фильтрата, которая будет превращать его в технологическую воду. На очистные сооружения ни Солнечногорского района, ни какого другого района фильтрат вывозиться не будет", — заявил Чупраков.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Московской области со ссылкой на Чупракова сообщала, что фильтрат с полигона будут вывозить в Солнечногорский район для последующей очистки.

На территории подмосковного "Ядрово" в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.