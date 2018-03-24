Путин уделяет повышенное внимание молодежи, заявил Песков

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уделяет повышенное внимание молодежи, понимая, что именно она будет реализовывать планы по развитию страны.

"Вы уже заметили, что на протяжении уже достаточно длительного времени президент уделяет повышенное внимание молодежи и молодежным делам. Он много общается с молодежью в различных форматах, в различных составах, на различных форумах. Он получает обратную реакцию от молодежи. Он лучше чувствует молодежь и понимает, чем она живет", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".

По словам пресс-секретаря президента, Путин обращает большое внимание на диалог с молодежью, не забывая о социальных вопросах.

"Дело в том, что, реализуя планы по технологическому и иному прорыву в развитии, по ускоренному развитию, понимая, что мы стоим на пороге очень серьезных технологических преобразований, жизнеобразующих, – исполнение этих планов невозможно без участия молодежи. Собственно, молодежь эти планы и будет реализовывать", — добавил Песков.