СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Бывшие украинские военные, имеющие российское гражданство и живущие в Крыму, получили право на предоставление жилья, говорится в указе президента РФ.
Отмечается, что указ подписан в целях обеспечения социальных гарантий граждан РФ, проживающих в республике Крым и Севастополе.
"Установить, что право на обеспечение жилыми помещениями имеют постоянно проживающие на территориях республики Крым и Севастополя граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 18 марта 2014 года", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, право на жилье также признается за членами семей выше указанных категорий.
Указом предусмотрено, что обеспечением жильем осуществляют местные органы власти за счет федеральных средств.
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