Власти Подмосковья выдадут детям из Волоколамского района путевки в лагеря

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о выдаче путевок в пансионаты и оздоровительные лагеря для детей из Волоколамского района, по состоянию на утро пятницы поступило пять заявок, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении путевок для отдыха и оздоровления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей Волоколамского района, обратившихся в органы соцзащиты Подмосковья, при необходимости вместе с родителями и при отсутствии медицинских противопоказаний направят в оздоровительные учреждения региона: Детский оздоровительно-образовательный центр "Юнармеец" (Щелковский район), Пансионат "Огниково" (Истринский район), ДСОЛ "Дружба", "Зеленый Городок" (Пушкинский район), Пансионат "Нара" (Наро-Фоминский район).

"По состоянию на 10.00 23 марта в органы соцзащиты обратились пять человек", — говорится в сообщении.

Сообщается, что после предоставления медицинской справки всех желающих направят в оздоровительные центры. Для получения путевки необходимо предоставить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку 079 – У, справку о контактах, справку о состоянии здоровья взрослого. Подчеркивается, что документы можно получить в поликлинике или больнице по месту проживания.