Госдума поддержит перевод часов в области, считает волгоградский губернатор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уверен, что Государственная Дума РФ поддержит решение прошедшего 18 марта референдума о переводе часов в регионе, за который высказались почти 59% проголосовавших жителей.

В минувшее воскресенье одновременно с выборами президента РФ в регионе прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. Явка на референдуме составила 66,38%. "Да" переходу региона в иной часовой пояс сказали 58,82% избирателей.

Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов в четверг 22 марта поручил комитету по охране здоровья подготовить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 5 ФЗ "Об исчислении времени". Законопроект рассмотрят на следующем заседании парламента региона. После законопроект направят для предварительного обсуждения в Совет Законодателей РФ, а далее — на рассмотрение Государственной Думы, которая должна утвердить итоги референдума.

"Избирательная комиссия Волгоградской области направила в Волгоградскую областную Думу протокол о результатах референдума. Вопрос будет рассмотрен на заседании областной Думы, а затем направлен в Государственную Думу, где будет рассмотрен и, нисколько не сомневаюсь, будет поддержан", — пояснил Бочаров на встрече с Общественной палатой региона, которая стала инициатором проведения референдума, и добавил, что решение по итогам этого голосования обязательно к исполнению.

Сторонники перевода времени в Волгоградской области в основном жаловались на потерянный "световой час": в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Член Общественной палаты России Светлана Казаченок, которая возглавляла группу за сохранение в Волгоградской области московского времени, заявила РИА Новости, что астрономическое время в регионе, напротив, совпадает с административным. Это, по ее словам, можно проверить по солнечным часам в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. По словам специалиста по проблемам сна, заведующего отделом физиологии Южного научного центра РАН Евгения Вербицкого, адаптационный период у жителей Волгоградской области после смены часового пояса не превысит одного месяца.

По словам председателя Общественной палаты Волгоградской области Татьяны Гензе, фактический перевод стрелок в регионе на час вперед состоится, скорее всего, не раньше осени 2018 года.