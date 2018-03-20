Власти Москвы не будут вводить форму для библиотекарей из-за жалоб

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Департамент культуры Москвы не намерен вводить форму для сотрудников своих библиотек в связи с единичными жалобами на их внешний вид, поскольку принцип творческой автономии культурных учреждений неприкосновенен, заявил РИА Новости заместитель руководителя ведомства Владимир Филиппов.

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" Филиппов сообщил, что в департамент поступает много различных вопросов касательно работы культурных учреждений столицы, в том числе недавно один горожанин заявил, что его оскорбил откровенный внешний вид сотрудницы одной из городских библиотек.

"Количество обращений касательно внешнего вида наших сотрудников минимальное. Они даже не десятками исчисляются, а единицами. Несколько дней назад пришло обращение, что в какой-то библиотеке новая заведующая, чей вид оскорбляет читателей. Понятно, что это, скорее всего, сведение счетов или просто какая-то весенняя история. У нас в библиотечной сфере работает 3 тысячи сотрудников, практически каждый из них — люди, которые и эстетически, и эмоционально максимально клиентоориентированы и работают в рамках трудового законодательства", — сказал Филиппов РИА Новости.

По его мнению, заставлять библиотекарей носить какую-то форму "не очень правильно". "Для нас нет такой задачи. Главная задача сотрудника библиотеки – создавать атмосферу в своем учреждении такую, чтобы и ребенку, и взрослому, и бабушке, и молодым студентам было комфортно, чтобы они чувствовали себя там в своей тарелке. И загонять в какие-то шаблонные рамки их не нужно. Я уверен в том, что каждый из 3 тысяч наших сотрудников, за редким исключением, выглядит опрятно, рад посетителям, готов им помочь. Мы получаем в десятки раз больше благодарностей, чем каких-то негативных отзывов", — рассказал замглавы департамента.

Он подчеркнул, что ранее департамент поднимал вопрос введения формы в некоторых библиотеках, однако идея не прижилась — по его словам, это затратно и сковывает творческих сотрудников. "Они же не просто стюарды. Я не думаю, что внешний вид наших сотрудников требует руководящих указаний из департамента. Для нас принцип творческой автономии культурного учреждения священен и неприкосновенен", — отметил он.

Замглавы ведомства добавил, что между тем департамент, конечно, занимается некой стандартизацией, например, у библиотекарей сегодня появляются бейджи.