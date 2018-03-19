Эксперт рассказала, почему "тормозит" реформа здравоохранения

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Реформа системы здравоохранения в РФ должна начаться с эффективного расходования средств и выстраивания системы в медучреждениях, где медики и экономисты будут работать на результат совместно, считает заведующая кафедрой экономики и управления в социальной сфере РАНХиГС при президенте РФ Лариса Габуева.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Ранее Путин заявил, что перестановки в российском правительстве пройдут после инаугурации, а о кандидатурах, в том числе председателя правительства, он будет предметно думать с настоящего момента.

"Реформирование здравоохранения идет у нас уже достаточно давно. Тем не менее на этом этапе есть вопросы к тому эффективному расходованию средств, которые уже многие годы выделяются на развитие отрасли. Хотелось бы, чтобы от всех процессов выделения денежных средств под программы мы перешли к какому-то видению стратегии, то есть увидели результат, к которому все эти программы должны вести", — сказала Габуева РИА Новости.

Она отметила, что требуется смотреть на все направления в здравоохранении системно, с точки зрения конечного результата, того, как это скажется на системе в целом, на пациенте. По ее словам, сейчас есть направления в здравоохранении, которые не вызывают вопросов ни у экспертов, ни у организаторов здравоохранения, активно развивается информатизация и электронное здравоохранение.

"Сейчас то звено здравоохранения, с которым приходится сталкиваться и в регионах, и в Москве и Питере, — менеджмент именно медицинских учреждений, там, где именно и делается здоровье нации… Этот пласт менеджмента, на мой взгляд, требует реформирования экономического управления… Если не выстроить этот уровень, связанный с управлением на уровне медицинских организаций, будут тормозить все эти реформы и блестящие начинания", — добавила Габуева.

Она отметила, что в медучреждениях отсутствует командное видение: есть медицинское направление со своими макро- и микропоказателями, "а вот блок, связанный с юридическими, экономическими вопросами, статистикой, бухучетом, этот блок не реформируется".

"И получается, что у нас экономическое управление… и медицинское не в команде, то есть они не завязаны на какие-то общие системные результаты. Или здесь я вижу аутсортинг и отдачу всех этих устаревших бухучетов и прочего, либо это какая-то действительно правильная систематизация… Бизнес-процессы не установлены в отрасли так, как это можно сделать", — сказала эксперт.