Генерал Дрыманов считает, что на базе СК создадут единый следственный орган

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов выразил уверенность, что в России готовится реформа по созданию единого следственного органа на базе Следственного комитета.

Ранее в СМИ появилась информация, что единый орган следствия якобы должен возглавить председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Эта информация идет от достоверного источника. Я уверен, что так оно и будет… Это около года (займет), работа (по изменению законодательства) уже идет", — сказал Дрыманов, комментируя по просьбе журналистов сообщения о возможном создании единого следственного ведомства на базе СК РФ с привлечением кадров из МВД и ФСБ.

Слухи о "едином Следственном комитете" муссируются в прессе не первый год, однако ранее столь высокопоставленные офицеры их никогда не подтверждали.