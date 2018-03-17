В Волоколамском районе Подмосковья устранили очаги утечки свалочного газа

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все очаги утечки свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области ликвидированы, сообщила пресс-служба министерства экологии Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, из-за резкого похолодания и изменения атмосферного давления на старой карте полигона "Ядрово" в Волоколамском районе вечером 16 марта произошло несколько залповых выбросов сероводорода.

"Как следствие, станции экологического мониторинга, установленные в Волоколамске и близлежащих населенных пунктах, ночью с 23.00 16 марта до 01.00 17 марта зафиксировали превышение ПДК в 5-7 раз по сероводороду. В целях оперативного реагирования на полигоне уже к 01.30 ночи была развернута работа межведомственного штаба", — говорится в сообщении.

С помощью тепловизоров было обследовано все тело полигона. Вначале обнаружены три очага утечки свалочного газа, а позже еще два. Для ликвидации очагов задействовали два бульдозера, два экскаватора, четыре самосвала, уточнили в ведомстве.

"К 7 утра были затампонированы три источника, к 10 утра два оставшихся. Временная мера в виде пересыпки грунтами, состоящими преимущественно из глины, позволит не допустить в ближайшее время попадания свалочного газа в окружающую атмосферу. Полностью предотвратить негативное воздействие старой карты полигона на окружающую среду возможно после проведения работы по рекультивации и дегазации", — отметили в министерстве.

В течение дня будут дополнительно обследованы все склоны на наличие трещин, и при выявлении новых утечек, они будут оперативно тампонироваться. Сейчас продолжается завоз "чистого" грунта, работает три экскаватора, два бульдозера и 12 машин. На самом теле старой карты также будет вестись постоянный мониторинг атмосферного воздуха, будет установлена лаборатория. Ночью на полигоне будет дежурить бригада экспертов с тепловизорами и рабочие с техникой, дополняется в сообщении.