Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" может стать самым масштабным в мире

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Фестиваль "Мос/Еда!", который пройдет в Москве 17 и 18 марта, претендует на звание самого масштабного гастрономического фестиваля в мире, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Фестиваль "Мос/Еда!" проводится в столице примерно за месяц до начала региональных, межрегиональных и ярмарок выходного дня.
Посетители площадок, которые расположатся по всей Москве, смогут приобрести свежие фермерские продукты, а также выбрать те товары, которые хотели бы в дальнейшем видеть на прилавках ярмарок.