Гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" может стать самым масштабным в мире

Девочки на ярмарке ремесел, которая прошла на Площади Революции в Москве. архивное фото

Девочки на ярмарке ремесел, которая прошла на Площади Революции в Москве. архивное фото

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Фестиваль "Мос/Еда!", который пройдет в Москве 17 и 18 марта, претендует на звание самого масштабного гастрономического фестиваля в мире, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Стартующий сегодня гастрономический фестиваль сразу по нескольким показателям претендует на звание крупнейшего из подобных событий в мире. Во-первых, по числу площадок – их больше 1,5 тысячи по всей Москве. Во-вторых, по числу участников, которых у нас несколько тысяч. В третьих, по объему представленной продукции. 4,5 миллиона килограммов различных продовольственных товаров привезли производители и фермеры из 25 регионов России", — сказал Немерюк.

Фестиваль "Мос/Еда!" проводится в столице примерно за месяц до начала региональных, межрегиональных и ярмарок выходного дня.

Посетители площадок, которые расположатся по всей Москве, смогут приобрести свежие фермерские продукты, а также выбрать те товары, которые хотели бы в дальнейшем видеть на прилавках ярмарок.