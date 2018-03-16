Следует вернуться к обсуждению закона о йодировании соли, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Следует вернуться к обсуждению законопроекта об обязательном йодировании пищевой соли, сказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по здравоохранению.

Во время совещания главный внештатный специалиста Минздрава РФ Сергей Бойцов отметил, что проблема принятия данного закона очень актуальная для России. "Это не только болезни щитовидной железы, это еще и проблемы интеллектуального развития. У нас как минимум 15-20% населения живут в зоне йододефицита, мы потребляем в нашей стране в три раза меньше соли, чем надо", — сказал Бойцов.

"Что касается закона или решения по йодированию соли, да, Иван Иванович (Дедов — глава НМИЦ эндокринологии) занимается этим, проталкивает, как человек, который в этой сфере трудится всю свою жизнь. Но законопроект был подготовлен еще в 2013 году, а не вчера… Но из-за позиции промышленности, которая на основании того, что это резко удорожает производство, фактически его заблокировала. Но я, Сергей Анатольевич, с вами согласен, надо к этому обязательно вернуться. Действительно, у нас очень много регионов, которые достаточно далеко от моря находятся и люди нуждаются… Вернемся к этому", — сказал Путин.