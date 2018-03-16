Шувалов: в правительстве не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста

ГОРКИ, 16 мар — РИА Новости. Вопрос повышения пенсионного возраста в правительстве РФ пока не обсуждали, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"В правительстве мы этот вопрос пока не обсуждали", — сказал он.

На этой неделе ВЭБ опубликовал макропрогноз, согласно которому предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для россиян с 2020 года, ежегодно по полгода.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.

В тот же день глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что новое правительство после выборов президента, возможно, будет решать вопрос о том, надо ли повышать пенсионный возраст в стране в связи с ростом продолжительности жизни. Как сообщал Орешкин в четверг, повышение пенсионного возраста в России обсуждается в обществе, есть разные предложения.