Власти Воронежской области сообщили о создании медицинского предуниверсария

ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Власти Воронежской области и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко заключили договор о создании медицинского предуниверсария, сообщает в среду облправительство.

Церемония подписания документа состоялась 14 марта в вузе. Участниками проекта, помимо самого медуниверситета, стали лицеи №1 и №2, школа №28, гимназия им. А. Платонова, учебно-воспитательный комплекс им. А.П. Киселева.

"Воронежский предуниверсарий предназначен для профильной медико-биологической подготовки учащихся 10-11-х классов. Он станет первым звеном в системе непрерывного профессионального образования "школа-университет-клиника", — информируют областные власти.

По их данным, проект "Предуниверсарий ВГМУ им. Н.Н. Бурденко" обеспечит взаимодействие медуниверситета с департаментом образования области в решении вопросов профориентационной работы и реализации механизма социального партнерства.

В настоящее время на базе медицинского вуза действуют просветительско-образовательный проект "Школа медицинских знаний", клуб "Юный медик", подготовительные курсы, проводятся ежегодные олимпиады для школьников — "Будущее фармации", "Юный медик".

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