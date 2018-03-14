Власти Воронежской области сообщили о создании медицинского предуниверсария

ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Власти Воронежской области и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко заключили договор о создании медицинского предуниверсария, сообщает в среду облправительство.
"Воронежский предуниверсарий предназначен для профильной медико-биологической подготовки учащихся 10-11-х классов. Он станет первым звеном в системе непрерывного профессионального образования "школа-университет-клиника", — информируют областные власти.
В настоящее время на базе медицинского вуза действуют просветительско-образовательный проект "Школа медицинских знаний", клуб "Юный медик", подготовительные курсы, проводятся ежегодные олимпиады для школьников — "Будущее фармации", "Юный медик".
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