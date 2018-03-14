СЖР следит за ситуацией с иском зампреда саратовского суда к "Взгляд-инфо"

САРАТОВ, 14 мар — РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с подачей заместителем председателя Саратовского областного суда Виктором Журавлевым иска о защите чести и взыскании 2 миллионов рублей компенсации за публикации местного информагентства "Взгляд-инфо", сообщил в среду СЖР.
"В Саратове заместитель председателя и член президиума саратовского областного суда Виктор Журавлев подал иск к ИА "Взгляд-инфо"… Оспариваются статьи о возможном конфликте интересов с участием Виктора Журавлева и его детей, работающих в прокуратуре и отделении ЦБ РФ. Союз журналистов России будет следить за развитием ситуации", — говорится в сообщении.
Лыков ранее сообщил РИА Новости, что в число публикаций, опровержения которых требует Журавлев, вошли статьи о должностях детей работников правоохранительной и судебной систем области "Папы и старт-апы", "Папа в суде, журавль в небе" и "Юристы могут дать оценку влиянию родственных связей на зампреда облсуда". Согласно заявлению "Взгляд-инфо", эти статьи связаны с возможным конфликтом интересов, поскольку в них утверждается, например, что сын Журавлева работает в прокуратуре, направляющей дела в саратовские суды.
В июне 2016 года статью "Папы и старт-апы" прокомментировал тогдашний председатель областного суда Василий Тарасов. Он заявил, что "статьи подобного рода выходят в свет накануне либо в период рассмотрения конкретных дел, затрагивающих личные либо бизнес-интересы известных лиц Саратовской области", хотя не исключил случайного совпадения.