СЖР следит за ситуацией с иском зампреда саратовского суда к "Взгляд-инфо"

САРАТОВ, 14 мар — РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с подачей заместителем председателя Саратовского областного суда Виктором Журавлевым иска о защите чести и взыскании 2 миллионов рублей компенсации за публикации местного информагентства "Взгляд-инфо", сообщил в среду СЖР.

Журавлев в иске потребовал взыскать в качестве компенсации морального вреда с учредителя "Взгляд-инфо" — ООО "Медиа мир" 1,5 миллиона рублей и еще 500 тысяч рублей с главного редактора информагентства Николая Лыкова. Также он потребовал опровержения семи публикаций "Взгляд-инфо", вышедших с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года.

"В Саратове заместитель председателя и член президиума саратовского областного суда Виктор Журавлев подал иск к ИА "Взгляд-инфо"… Оспариваются статьи о возможном конфликте интересов с участием Виктора Журавлева и его детей, работающих в прокуратуре и отделении ЦБ РФ. Союз журналистов России будет следить за развитием ситуации", — говорится в сообщении.

Волжский райсуд Саратова в среду назначил на 3 апреля слушание по делу, но призвал стороны заключить мировое соглашение. Представители сторон выразили готовность обсудить предложения по заключению соглашения. При этом истец поддержал иск, а ответчик просит отказать в удовлетворении иска.

Лыков ранее сообщил РИА Новости, что в число публикаций, опровержения которых требует Журавлев, вошли статьи о должностях детей работников правоохранительной и судебной систем области "Папы и старт-апы", "Папа в суде, журавль в небе" и "Юристы могут дать оценку влиянию родственных связей на зампреда облсуда". Согласно заявлению "Взгляд-инфо", эти статьи связаны с возможным конфликтом интересов, поскольку в них утверждается, например, что сын Журавлева работает в прокуратуре, направляющей дела в саратовские суды.

По данным ответчика, также порочащими честь и достоинство Журавлев просит признать публикации "литературного мистификатора Дениса Полишинеля, а именно тексты, в которых упоминается персонаж "Витя НДС" – собирательный образ саратовского коррупционера". Во "Взгляд-инфо" расценили иск действующего судьи к СМИ и редактору "беспрецедентным случаем" и назвали его формой цензуры.

В июне 2016 года статью "Папы и старт-апы" прокомментировал тогдашний председатель областного суда Василий Тарасов. Он заявил, что "статьи подобного рода выходят в свет накануне либо в период рассмотрения конкретных дел, затрагивающих личные либо бизнес-интересы известных лиц Саратовской области", хотя не исключил случайного совпадения.