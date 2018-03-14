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Общество

В Казани директора школы оштрафовали из-за языкового вопроса

20:2614.03.2018
(обновлено: 20:27 14.03.2018)
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© РИА Новости / Антон УницынПерейти в фотобанкШкольный класс. Архивное фотоШкольный класс. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
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КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости. Мировой суд Московского района Казани оштрафовал директора школы "СОлНЦе" (специализированный олимпиадно-научный центр) Павла Шмакова на 25 тысяч рублей за нарушение стандартов преподавания русского и татарского языков, сообщили РИА Новости в суде.

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Прокуратурой в отношении директора МАОУ СОШИ "СОлНЦе" Шмакова в декабре 2017 года были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ "нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод" и "осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если таковое разрешение (лицензия) обязательно".

"Шмаков признан виновным в совершении административных правонарушений. Назначены административные наказания в виде штрафов в размере 10 тысяч рублей по статье 5.57 КоАП РФ и 15 тысяч рублей по статье 19.20 КоАП РФ", — подтвердил информацию старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

При этом собеседник агентства отметил, что прокуратура удовлетворена судебным решением, однако наказание в виде штрафов – не самоцель для надзорного ведомства. "Главное для нас – реальное устранение нарушений законодательства и восстановление нарушенных прав учеников", — подчеркнул он.

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По данным прокуратуры, в школе "СОлНЦе" в нарушение федерального закона об образовании на момент проверки в ноябре 2017 года отсутствовал учебный план на 2017-2018 учебный год. В недельные расписания занятий в нарушение положений федеральных образовательных стандартов обязательными для изучения в 5-11 классах школы были включены татарский язык и татарская литература, а на изучение русского языка и литературы было отведено существенно меньшее количество часов. Кроме того, по данным прокуратуры, образовательная деятельность школы "СОлНЦе" в октябре-ноябре 2017 года велась в помещениях без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам, а также в отсутствие лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Шмаков на своей странице в Facebook написал: "С подачи прокуратуры судья решила наказать непокорного руководителя, наложила штрафы по 10 000 рублей и 15 000 рублей за обучение татарскому наравне с русским языком и за временное отсутствие у школы спортзала и столовой по вине исполкома Казани". Директор отмечает, что решения суда не вступили в силу и будут обязательно обжалованы.

Нарушений в школах много

Русский и татарский языки в Татарстане, согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до конца 2017 года было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике с осени прошлого года стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

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По итогам проведённой в октябре-ноябре 2017 года прокурорской проверки в 1,4 тысячи образовательных организаций Татарстана было выявлено более 3,8 тысячи нарушений законодательства об образовании. В частности, по данным прокуратуры, были выявлены снижение объемов преподавания русского языка (он соответствовал федеральным стандартам лишь в 24 школах), навязывание незаконных итогов тестирования по татарскому языку, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл в аттестатах. После проверок и выданных предписаний нарушения были устранены, учебные планы приведены в соответствие с федеральными стандартами.

Власти республики выступали за то, чтобы изучение государственных языков республики в РФ было обязательным. Однако в конце ноября парламент Татарстана согласился с новыми рекомендациями министерства образования и науки РФ, согласно которым изучение государственных языков республик на всей территории страны должно быть добровольным, на основе письменного согласия родителей и законных представителей учащихся – до двух часов в неделю. При этом в республике различные общественные организации продолжают выступать в поддержку обязательности изучения татарского языка.

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