Путин: автомобильный парк Севастополя будет пополняться новым транспортом

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Транспортные проблемы Севастополя будут решаться, автомобильный парк будет пополняться новыми машинами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем это дальше развивать. А что касается парка автомобильного, то он будет пополняться новым транспортом", — сказал Путин во время общения с представителями общественности Севастополя, отвечая на вопрос о решении транспортных проблем города.

Глава государства отметил, что пока собственные мощности города не позволяют развивать транспорт в полной мере, но это проблема решаема, в бюджете предусмотрены значительные средства на развитие города.

"В этом году, по-моему, 10 миллиардов запланировано на Севастополь. А в целом, за ближайшие 2018, 2019, 2020 годы — 100 с лишним миллиардов только на Севастополь", — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что запланировано обширное строительство социальной инфраструктуры.

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